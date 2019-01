A Trapani ed Erice una Befana carica di giocattoli, i bambini si scambiano i doni

Riutilizzo, solidarietà e soprattutto condivisione. È arrivata per la prima volta ad Erice e a Trapani l’iniziativa "Giocattoli in MoVimento", un appuntamento organizzato dal Movimento 5 Stelle, con l’intento di donare, a bambini temporaneamente in difficoltà, libri o giocattoli ancora integri e ben funzionanti.

Un forte “sì” alla sensibilizzazione dei bambini stessi verso i propri coetanei meno fortunati ed un forte “no” al consumismo e allo spreco di giocattoli ancora in buone condizioni. Ecco perché ogni bambino ha avuto la possibilità di portare al gazebo due propri vecchi giocattoli o libri e riceverne uno in cambio, magari più divertente e attraente portato da altri piccoli al banchetto.

Una piccola lezione di educazione al riutilizzo e solidarietà. "Oltre che benefica l’idea è servita anche come momento educativo per i bambini che si trovano in condizioni migliori rispetto ad altri per abituarli al concetto di donazione ma anche su quello di non trascurare le cose vecchie che non sono da buttare». - ha dichiarato il consigliere della vetta, Alessandro Barracco.

