Record di adozioni di cani a Mazara: ben 150 nel 2018

Numeri da record per l’adozione dei cani a Mazara del Vallo: sono 150 i cani dati in adozione nel 2018 dal Comune, grazie anche alla collaborazione con l’Enpa. (Ente Nazionale Protezione Animali – sezione di Mazara). Lo rende noto il tenente della Polizia Municipale Filippo Passanante, che su direttiva del Sindaco Cristaldi e con il coordinamento del comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, è il responsabile gestore del Rifugio Sanitario di Mazara del Vallo, un vero e proprio fiore all’occhiello, nato circa quattro anni fa.

L’adozione è favorita anche dalla messa in rete, in un apposito link “Rifugio Sanitario” consultabile dal portale istituzionale, della modulistica per le adozioni anche a distanza dei cani. La collaborazione tra il Comune ed i volontari dell’ENPA favorisce la sensibilità per le adozioni.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

