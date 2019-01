Assistenza agli anziani a Trapani, contributo per gli over 75

Prosegue l'intervento finalizzato alla permanenza, o al ritorno in famiglia, di persone anziane ultrasettantacinquenni non autosufficienti. L'intervento si estrinsecherà attraverso l’erogazione di un contributo economico alle famiglie – sotto forma di buono di servizio (voucher) – riservato alla retribuzione di un assistente familiare preposto alla cura di soggetti anziani con più di 75 anni affetti da gravi disabilità o invalidità al cento per cento conviventi con la famiglia, e presso la stessa residenza.

Potranno fare richiesta di ammissione all’intervento gli anziani che abbiano compiuto 75 anni di età, e che siano in possesso di alcuni specifici requisiti.

In particolare ne potranno beneficiare: le persone che hanno compiuto 75 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico, e che siano in possesso di cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE