Petrosino, intimano l'alt ad un'auto ma inizia una folle corsa: 3 marsalesi arrestati per droga

Inseguimento a folle velocità da parte dei carabinieri sulla strada provinciale 21, in direzione Petrosino, culminata con tre arresti. I militari della Stazione di Petrosino, ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale sul territorio, hanno intimato l'alt ad un'auto con a bordo i marsalesi Vito Grignani, 38 anni e la compagna Giovanna Lorena Peraino di 31 anni.

I carabinieri hanno subito notato che alla guida c'era Vito Grignani, noto per i numerosi precedenti in materia di stupefacenti, e hanno tentato di fermare la vettura ma l'uomo, alla vista dei militari, ha accelerato in direzione Marsala.

Ne è nato un inseguimento a folle velocità e i carabinieri hanno fatto convergere in zona un’altra pattuglia in supporto.

Grignani, nel frattempo, ha gettato dal finestrino lato passeggero, un sacchetto di plastica, recuperato da uno dei due equipaggi impegnati, mentre i colleghi riuscivano a bloccare l'auto.

Dalla perquisizione, è stato trovato, addosso al guidatore, un panetto di hashish di 100 grammi mentre all’interno dell’autovettura, sostanze erbacee ed un infiorescenza di marijuana dal peso di 1,2 grammi. Nel sacchetto gettato dal finestrino, invece, c'erano 4 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno.

La perquisizione poi è stata estesa anche presso l’abitazione di Vito Grignani e del padre, Andrea, 61 anni, trovando 420 grammi di hashish, suddivisa in panetti, e 28 grammi di marijuana, bilancini e materiale per il confezionamento e la suddivisione.

Visto l’ingente quantitativo detenuto, i tre sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la droga che, se messa sul mercato avrebbe fruttato oltre 6000 euro, veniva posta sotto sequestro in attesa della distruzione.

Stamattina, dopo il rito direttissimo presso il Tribunale di Marsala, ad Andrea Grignani Andrea è stata inflitta la pena dell’obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne. Ancora in corso invece presso il Tribunale di Trapani, l’udienza di convalida per la coppia fermata a bordo dell’autovettura.

