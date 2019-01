Il sindaco di Trapani in cerca di un giovane assessore

Aaa assessore cercasi. No, non è una presa in giro, ma una vera richiesta che parte dal sindaco Giacomo Tranchida che ha confidato ai giornalisti di cercare l’ultimo assessore per completare la sua giunta.

«È un problema oggettivo – spiega Tranchida - : io non riesco a trovare un professionista, donna o uomo che sia, in materia urbanistica che non abbia rapporti professionali diretti con il comune di Trapani».

Inoltre, il primo cittadino vorrebbe che fosse trapanese: «Vorrei evitare di farlo venire da fuori, non un altro extracomunitario» scherza visto che lo stesso Tranchida si definisce extracomunitario (è valdericino) e ha già in giunta una «straniera», la marsalese Andreana Patti.

