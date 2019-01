Erice, anziano muore per strada: si pensa a incidente, ma era un malore

Attimi di paura per un anziano di Erice, che ieri, intorno alle 19.30, a causa di un malore, si è accasciato per terra mentre attraversava la strada in via Guglielmo Marconi ed è morto sul colpo. Le persone presenti hanno pensato subito a un incidente e che un automobilista avesse investito l'uomo e poi fosse fuggito. Subito sono scattate le segnalazioni al 113 e al 118.

Una volante della polizia di stato è intervenuta e ha accertato che l'uomo aveva invece avuto un malore ed era morto sul posto per cause naturali.

Intanto i medici del 118 hanno tentato di rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

