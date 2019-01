Al Comune di Mazara del Vallo stabilizzati 171 storici precari

Un Capodanno da ricordare per i centosettantuno precari storici del comune di Mazara del Vallo che hanno firmato, l'ultimo giorno dell'anno 2018, i contratti a tempo indeterminato dopo avere superato le prove di esami concorsuali disposti dalla legge.

Come racconta Salvatore Giacolaone in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, si è anche svolta una cerimonia, presieduta dal sindaco Nicola Cristaldi. Alla presenza anche del Segretario generale Antonella Marascia e del dirigente del 2° Settore comunale, Maria Stella Marino, 171 precari storici hanno firmato il tanto atteso contratto a tempo indeterminato dopo la conclusione delle procedure concorsuali riservate.

"Siamo soddisfatti e orgogliosi di quanto abbiamo fatto – ha affermato il sindaco. Quella di oggi è una cerimonia importante, anche simbolica: quasi 200 precari del nostro Comune sono stati stabilizzati. E’ un bel modo di chiudere l’anno ed un motivo di orgoglio per la struttura burocratica del Comune".

