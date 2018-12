Tranchida pronto a ricandidarsi alla guida del comune di Trapani

Tranchida si prepara ad una nuova campagna elettorale? Questo è quello pare emergere dopo la conferenza stampa di fine anno del comune dove il primo cittadino non ha escluso una sua discesa in campo quale candidato alla presidenza del Libero Consorzio di Trapani.

"Io penso – afferma Tranchida - che ci sia la necessità di un ente che funzioni e che metta assieme dal punto di vista istituzionale un po’ tutti".

Ma il bandolo della matassa è "Può essere utile il mio impegno? Discutiamone". L’affermazione di Tranchida è netta. Non esclude nulla ma, come spesso accade, il primo cittadino di Trapani effettua delle riflessioni generali.

"Non è indispensabile la mia discesa in campo: sono convinto che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile ed io stesso non mi ritengo indispensabile. Ovviamente tutto questo è rispetto unicamente allo scenario attuale".

