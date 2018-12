Alcamo, lavoravano in nero in un pub: multa da 15 mila euro al gestore del locale

È di 15 mila euro l'importo delle sanzioni comminate dai carabinieri di Alcamo al gestore di un noto Pub di Corso VI Aprile, ad Alcamo. Nel locale lavoravano diverse persone in nero ed inoltre sono state riscontrate diverse violazioni delle norme igienico-sanitarie.

Il controllo è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 dicembre us durante un servizio su tutto il territorio del Comune di Alcamo ed ha interessato anche il territorio del Comune di Castellammare del Golfo. I militari sono stati supportati dai reparti speciali del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani.

I carabinieri, durante la notte, hanno controllato 62 automezzi, identificato 142 persone, denunciato 3 persone per guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, sequestrato 4 grammi di marijuana e hashish, elevate 12 contravvenzioni per varie infrazioni al Codice della Strada, ritirate 2 patenti di guida, controllati 6 esercizi pubblici, segnalati 2 soggetti per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente .

