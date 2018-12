Trapani, addio al passaggio a livello in via Marsala

Il sottopasso che unirà via Marsala a via Virgilio, eliminando il passaggio a livello di via Capitano Sieli si farà. Enorme è la soddisfazione del sindaco Giacomo Tranchida: «Vogliamo – afferma – unire la città attraverso questo progetto che condividiamo. Speriamo che si possa realizzare in tempi brevi».

La scorsa settimana la Giunta comunale ha approvato il progetto presentato dalla Rete ferroviaria italiana Direzione investimenti Palermo, per la realizzazione di un’opera in galleria per consentire il sottopassaggio per le auto. I lavori si contestualizzano nell’ambito del «Ripristino della linea Palermo-Trapani via Milo», in particolare sulla tratta Alcamo diramazione – Trapani.

L’opera che sarà realizzata a circa 900 metri dalla stazione ferroviaria, ha l’obiettivo di migliorare sia la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria, sia di connettere la trama urbana, oggi, separata dalla stessa linea ferrata.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE