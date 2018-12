Rifiuti ingombranti in strada a Erice, la denuncia del circolo "Diventerà Bellissima"

"In via Primo Maggio, una traversa di via dei Pescatori nel Comune di Erice, sul marciapiede si trovano depositati da settimane rifiuti ingombranti di ogni genere. Si trova di tutto oltre alla spazzatura non differenziata, dalla mobilia alla televisione e materassi anche matrimoniali".

La denuncia arriva dal Circolo «Diventerà Bellissima» di Trapani/Erice, che chiede al sindaco Daniela Toscano «di far rimuovere gli ingombranti depositati in questa via» e nello stesso tempo chiede anche «di aumentare i controlli e la prevenzione al fine di reprimere l’abbandono indiscriminato di rifiuti per le strade, sanzionando quegli incivili che al di fuori di ogni regola certa, non conferiscono correttamente, abbandonando sacchetti sui marciapiedi e non differenziando i rifiuti».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

