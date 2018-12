Fuochi d'artificio e pericoli, nel Trapanese incontri nelle scuole per l'uso corretto

Sensibilizzare i giovani a non usare i fuochi d'artificio in modo scorretto per il 31 dicembre. È questo è lo scopo degli incontri che i carabinieri delle compagnie di Alcamo e Mazara del Vallo hanno organizzato nelle scuole dei due comuni per sensibilizzare i giovani sul fenomeno degli incidenti connessi all’utilizzo scorretto dei fuochi d’artificio istruendoli in merito al giusto utilizzo, poiché proprio i giovani sono una delle fasce maggiormente esposta a tali evenienze.

I carabinieri hanno inoltre evidenziato l’importanza di acquistare solo ed esclusivamente giochi pirotecnici legali, rivolgendosi a rivenditori autorizzati e controllando che i giochi riportino, oltre alle marchiature previste dalla legge, le istruzioni per utilizzarli correttamente ed in assoluta sicurezza.

I militari, affiancando tale iniziativa al contrasto dell’introduzione sul mercato di fuochi pirotecnici illegali ed ai controlli posti in essere nei confronti dei rivenditori di giochi d’artificio, auspicano in tal modo di contribuire in maniera determinante a prevenire l’eventuale verificarsi di incidenti durante il prossimo Capodanno.

