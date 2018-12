Sigel Marsala ancora al buio, a Sassuolo regge solo un set

Riparte con una sconfitta pesante, per la prestazione e nel punteggio, il campionato di Serie A-2 femminile di volley della Sigel Marsala. Dopo il turno di riposo le ragazze di coach Aiuto escono sconfitte 3-0 dalla trasferta di Sassuolo, ritrovandosi ancora più sul fondo della classifica visti i risultati dagli altri campi.

Le siciliane scendono in campo in formazione tipo, con Avenia-Taborelli a formare la diagonale principale, Angeloni e Brzezinska in posto quattro, Gabrieli e Cosi al centro con Ameri libero.

Dall’altra parte le emiliane devono fare a meno, oltre che della lungodegente Mambelli, anche della regista Lancellotti, out per infortunio, e schierano un sestetto giovanissimo con quattro Under 20 e la classe ’98 Provaroni.

