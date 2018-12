Cani avvelenati a Mazara, una fiaccolata per Bingo

La morte atroce per avvelenamento dei cinque cani, nei pressi del cimitero comunale di Mazara, non è passata sotto silenzio. Alcuni residenti e cittadini che operano nell’area cimiteriale, hanno organizzato per domani alle ore 17.30 una fiaccolata per Bingo (il nome di uno dei cinque cani uccisi) e gli altri quattro cani morti avvelenati lo scorso 15 dicembre.

Sono stati lanciati appelli in particolare a coloro che abitano nella zona che posseggono telecamere installate presso le abitazioni, per fornire i filmati alla forze dell’ordine in maniera da potere individuare chi ha ucciso i cani avvelenamdoli.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE