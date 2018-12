Trapani, i bidoni per la differenziata sono troppo grossi: i residenti protestano

A Trapani a gennaio finalmente parte la tanto agognata differenziata e già in molti sono sul piede di guerra. Il nodo del contendere è "l’ingombrante kit" che sarà consegnato agli esercenti commerciali, quindi anche ai bar della città.

In molti già hanno storto il naso, preannunciando neppure tanto velatamente di non volerli, perché non sanno dove metterli questi cassonetti. "Mi devono spiegare come facciamo noi a tenere questi contenitori per i rifiuti due dei quali veramente ingombranti in un esercizio commerciale piccolo com’è il nostro".

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE