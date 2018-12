Auto a gas va in fiamme, paura a Castellammare

Posteggia l'auto in una viuzza del centro storico, a pochi passi dal principale corso Garibaldi e in poco tempo scoppia l'inferno. La Fiat Punto, alimentata a gas, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme scatenando il panico dei presenti e dei residenti per il rischio di un'esplosione.

Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo ha evitato che davvero potesse materializzarsi una tragedia. Alla fine i danni sono stati circoscritti all'auto, andata totalmente distrutta, e al prospetto di un'abitazione.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE