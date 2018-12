Trapani si prepara alla raccolta differenziata porta a porta, ecco il calendario di Energetikambiente

Dal prossimo 7 gennaio Energetikambiente gestirà la raccolta dei rifiuti nel capoluogo per i prossimi sette anni e ha già avviato la campagna di comunicazione per raggiungere tutti gli utenti della città.

Le prime zone interessate sono quella del centro storico e della frazione a Sud, nelle altre zone della città la differenziata porta a porta comincerà, invece, il 18 febbraio.

La campagna di comunicazione è partita attraverso i social, pubblicando il calendario del ritiro, le modalità e le tipologie di mastelli o bidoni. E, allo stesso tempo, ha spiegato alcuni punti cardine. Su tutti come i cittadini potranno avere i nuovi contenitori.

Durante la consegna delle utenze condominiali, gli operatori effettueranno anche la consegna alle utenze non condominiali che non si sono ancora recate a ritirare i kit in uno dei punti di distribuzione (per la consegna non è necessario che gli operatori entrino in casa).

Se durante la consegna non sarà presente nessuno verrà lasciato un avviso e il kit potrà comunque essere ritirato in uno dei punti di distribuzione.

