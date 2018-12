Prostituzione, blitz a Trapani: bloccate tre donne africane, multa ad un cliente

Tre prostitute sono state bloccate dalla polizia municipale e dagli agenti della polizia di Stato durante un blitz nello slargo del piazzale Ilio.

Una delle donne stava per cominciare ad intrattenersi con un cliente. Tutti sono stati portati in questura dove sono stati identificati e, per quanto riguarda le prostitute, tutte africane, è stato anche verificato il loro permesso di soggiorno.

Al cliente, invece, così come prevede la normativa vigente in materia, è stata elevata una sanzione economica di 250 euro.

Si tratta di un'operazione già annunciata la scorsa settimana dal commissario Mario Bosco, comandante della polizia municipale. La zona dove viene segnalata un fenomeno di prostituzione sempre più crescente è praticamente sempre la stessa: tra via Virgilio e lo slargo del Palailio, proprio dove venerdì sera è avvenuto il controllo interforze.

