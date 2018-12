Mazara del Vallo, sbloccato l’iter dei lavori per i mosaici di San Nicolò Regale

Sbloccato l’iter per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza dei mosaici e del sito di San Nicolò Regale di Mazara. Una vicenda che si trascina da oltre due anni malgrado ci sia già il finanziamento delle casse comunali per circa 120 mila euro nel piano delle opere pubbliche.

La consegna formale dei lavori è avvenuta ieri mattina, l’impresa aggiudicataria è Dibiga Sas di Alcamo, che ha offerto un ribasso del 21,70% sull'importo a base d'asta di euro 107.208,86 oltre a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori inizieranno subito dopo l’Epifania, nella prima decade di gennaio, e termineranno entro 120 giorni.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

