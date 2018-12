Licei di Marsala a rischio sfratto, gli studenti protestano per i "doppi turni"

Come era stato ampiamente anticipato martedì scorso, ieri la nuova mobilitazione degli studenti marsalesi. A scendere in campo martedì scorso sono stati i liceali dello Scientifico «Pietro Ruggieri», ieri è toccato ai liceali del Classico «Giovanni XXIII».

Una manifestazione che è stata particolarmente massiccia e rumorosa (pare si siano spontaneamente aggiunti gli studenti degli altri istituti superiori), che ha invaso la città dopo il concentramento in piazza Francesco Pizzo. Traffico paralizzato per diverse ore. In via Mazzini è risuonata impetuosa la voce di protesta degli studenti. Lo spettro dei «doppi turni» alla base della protesta.

Se per lo Scientifico il ricorso ai doppi turni è legato ai lavori di ristrutturazione dell’istituto, ben diversa e più problematica appare la situazione degli altri licei per i quali il problema è legato proprio agli affitti a carico dell’ex Provincia.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE