Erice, mobilitazione per salvare il punto nascite: chiusura prevista per il 31 dicembre

Da bollino rosa nel 2017 alla chiusura al 31 dicembre 2018. È la storia del reparto di Ginecologia ed Ostetricia della clinica Sant’Anna, passata in 12 mesi da eccellenza a punto da chiudere. Sulla carta perché non è stato raggiunto il numero minimo di 500 nascite all’anno, ma in realtà solo per la volontà dell’azienda di chiudere Ginecologia e Ostetricia e sostituirlo con Ortopedia.

La chiusura è stata prevista per il 31 dicembre ed a perdere il posto di lavoro sono, complessivamente, 18 dipendenti della clinica più altri 15 liberi professionisti che vi lavoravano collegati.

Sei o sette dipendenti dovrebbero essere recuperati in Ortopedia, in quanto il personale ha una doppia qualifica, mentre per gli altri undici arriverà il licenziamento.

