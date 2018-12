Castelvetrano, vigili urbani in servizio solo fino alle 14

Dopo le 14 i vigili urbani di Castelvetrano resteranno a casa per mancanza di indennità pomeridiana. d

I caschi bianchi si asterranno dal lavoro anche per le domeniche e le giornate festive infrasettimanali non lavorative. Ciò significa che non saranno assicurati i servizi da parte della squadra infortunistica, la viabilità del centro storico di Castelvetrano,il controllo del territorio in genere,il pronto intervento delle pattuglie e i servizi per le manifestazioni natalizie, in corso di svolgimento nel centro storico di Castelvetrano.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE