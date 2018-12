Rapinato e picchiato in casa, giovane medicato in ospedale a Castelvetrano

Un diciottenne è stato rapinato di circa duemila euro che teneva in casa, a Castelvetrano. Due malviventi con il volto coperto da sciarpe lo hanno costretto a rientrare stava uscendo dall’abitazione.

Poi, con minacce e botte, lo hanno costretto a consegnare loro il denaro che c'era in casa. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati sia i carabinieri, che hanno avviato una indagine per risalire agli autori della rapina, sia un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 18enne in ospedale.

© Riproduzione riservata