Marsala in festa per il Natale: apre il Santa Claus Village

Con l’apertura del «Santa Claus Village» a Villa Cavallotti e l’inaugurazione ufficiale del Presepe prenderanno il via questo pomeriggio, alle 18, le manifestazioni dell’intenso programma delle festività natalizie a Marsala.

Un programma di Natale «fantasmagorico» quello che il Comune e la Pro Loco M.M.T. 2 di Marsala proporranno alla città. È stato presentato in una affollata conferenza stampa tenuta dal sindaco Alberto Di Girolamo e dal presidente della Pro Loco.2, Mario Ottoveggio, nella sala giunta del Palazzo dei pubblici uffici, presenti tra gli altri, gli assessori Clara Ruggieri, Andrea Baiata e Salvatore Accardi.

«Quest’anno abbiamo voluto cambiare la “location” centrale delle varie manifestazioni – hanno tenuto a sottolineare il sindaco Di Girolamo e il presidente Ottoveggio – per valorizzare questa splendida oasi di verde della città e per fare in modo che i bambini che verranno a visitare la struttura possano farlo in tutta sicurezza in quanto i giardini comunali sono perfettamente recintati ed oggi anche vigilati».

