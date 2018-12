Trapani, il rilancio di Birgi: Musumeci incontra i sindacati

Una cabina di regia per uscire dalla crisi, è questa l'idea di rilancio dello scalo aeroportuale di Birgi avanzata dal governatore Nello Musumeci. Venerdì è in programma un incontro tra il presidente della Regione e i sindacati al Libero Consorzio alla presenza dei sindaci del comprensorio.

E non sarà una sfida facile, visto il quasi totale fallimento dell’iniziale idea di coinvolgere le 24 amministrazioni della provincia trapanese nell'acquisto delle quote di Airgest. Come noto, Giacomo Tranchida, Alberto Di Girolamo e Domenico Surdi, rispettivamente sindaci del capoluogo, di Marsala e di Alcamo, hanno già infatti detto di "no".

