Impianti sportivi e caditoie, partono i progetti ad Alcamo

Una serie di progetti per migliorare l’impiantistica sportiva comunale, per avviare interventi di sostituzione di caditoie stradali, per la manutenzione dei sovrappassi pedonali ad Alcamo Marina e della palestra della scuola "Nino Navarra". Li ha appena approvati la giunta alcamese Surdi.

Il primo progetto riguarda il secondo stralcio di interventi di manutenzione straordinaria dello stadio comunale "Sant’Ippolito", prevedendo un importo di 316 mila euro.

