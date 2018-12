Paura per tre auto incastrate tra le sbarre di passaggi a livello nel Trapanese

Tre auto sono rimate tra le sbarre di due passaggi a livello sulla Sp 21 all'altezza di Salina Grande e in via Vespri a Trapani.

Ieri all'ora di pranzo la vettura è rimasta tra le sbarre del passaggio al livello sulla Sp 21 in direzione di Marsala. Gli agenti della Polfer intervenuti sono riusciti a mettere l'auto parallela rispetto ai binari e il treno è passato senza creare problemi alla circolazione.

Mentre in due auto stavano procedendo sul passaggio a livello di via Vespri ma non si sono fermate mentre le luci lampeggiavano. In quel tratto ci sono due binari e la zona tra le barre e ampia. Le due vetture sono rimaste letteralmente intrappolate tra le barriere.

I due conducenti sono scesi e si sono messi in sicurezza. Il treno, che doveva partire dalla vicina stazione Vespri, non è partito. Anche in questo caso gli agenti della Polfer sono intervenuti, hanno effettuato i rilievi e hanno multato i due conducenti.

