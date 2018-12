Accoltella vicino di casa a Castelvetrano: arrestato

Sferra tre coltellate a un vicino di casa per futili motivi a Castelvetrano. È accaduto nella nottata di martedì 4 dicembre 2018, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

I militari hanno arrestato Giovanni Inzerillo, di 18 anni. I carabinieri sono arrivati sul posto grazie ad una richiesta d'intervento alla sala alla centrale operativa, insieme ad una pattuglia del agenti di polizia.

Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire che Inzerillo durente il diverbio ha sferrato tre fendenti al suo dirimpettaio. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele II. È stato ricoverato per diverse ore in prognosi riservata, e poi è stato dimesso.

Il coltello, trovato all’interno dell’abitazione ancora sporco di sangue, è stato sequestrato.

Inzerillo è stato portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.

