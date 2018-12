Volley, la Sigel Marsala esonera l'allenatore Leo Barbieri

Si dividono, in A2 femminile di volley, le strade tra la Sigel Marsala e Leo Barbieri. Il tecnico lilibetano è stato sollevato ieri pomeriggio dall’incarico a seguito della nuova sconfitta per 3-0 patita dalla squadra a Montecchio, dove per capitan Angeloni e compagne s’è registrato il quinto tonfo consecutivo stagionale lontano dalla Fortunato Bellina.

E come è ormai prassi nello sport, quando i risultati non arrivano (sino ad oggi per Marsala due sole vittorie a fronte di sette sconfitte!), per tentare di dare uno scossone alla squadra e farla continuare a sperare nella permanenza in A-2, sia pure a malincuore, i dirigenti hanno deciso per l’esonero, affidando temporaneamente la squadra al suo vice Fabio Aiuto.

Per il 48enne tecnico di Castiglione d’Adda, sul quale in estate la Sigel, sacrificando l’ormai storico Ciccio Campisi, aveva puntato per avviare un progetto tutto nuovo che prevedeva un «mix» tra esperienza e gioventù tagliando tutti i ponti con il passato, è risultata fatale la trasferta in terra veneta.

