Maltratta i familiari ma ritorna nella sua casa di Favignana, arrestato

Malgrado gli atteggiamenti aggressivi nei confronti dei suoi familiari e nonostante su di lui pendesse un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla corte di appello di Palermo per maltrattamenti in famiglia, continuava ad andare nella sua casa di Favignana.

I carabinieri hanno arrestato un 45enne. L'uomo era stato prima allontanato dall’abitazione familiare ma con scarsi risultati perché ha continuato ad avere atteggiamenti aggressivi. Dopo diversi interventi dei carabinieri la pena è stata aggravata, applicandogli la misura del divieto di dimora presso il comune di Favignana.

Ma il quarantacinquenne non ha cambiato le sue abitudini: puntualmente faceva rientro sull’isola presentandosi senza alcun timore a casa sua fino alla giornata di ieri.

I militari lo hanno trovato proprio a Favignana a casa sua e lo bloccato mentre tentava la fuga dal retro dell’abitazione.

L'uomo è stato portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.

