Fermato in auto con un panetto di hashish a Trapani, arrestato

È stato sorpreso a bordo di un'auto con un panetto di hashish insieme ad altri quattro ragazzi a Trapani. Così è stato arrestato Yuri Panebianco, di 22 anni.

All'1,30 una pattuglia di carabinieri ha fermato per un controllo un'auto con cinque ragazzi. I carabinieri hanno subito percepito l'odore di hashish. Così è scattata la perquisizione dell'auto e dei ragazzi.

Addosso a Panebianco i militari hanno trovato un coltello da pesca, della lunghezza di 16 centimetri e con lama di 8 centimetri, intriso di droga, un involucro di tabacco contenente un panetto di sostanza hashish, del peso di 95.67 grammi.

A casa del ventiduenne sono stati trovati, in un cassetto di un mobile del salone da pranzo, un trita erba in rame, un coltello a serramanico con lama intrisa di droga ed una pipa in plastica verde utilizzata per l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Panebianco è stato portato nella sua abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di udienza di convalida.

