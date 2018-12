Consiglio comunale di Trapani, approvate le variazioni di Bilancio

Il consiglio comunale ha approvato le variazioni di Bilancio, recependo in pieno quanto previsto dalla Giunta del sindaco Tranchida. Tra le variazioni più importanti i due milioni e 750 mila euro per consentire la copertura definitiva delle vasche G ed H e mettere, così, in sicurezza l’impianto che sorge in contrada Borranea.

L’approvazione delle variazioni è arrivata al termine di due sedute dell’assemblea di Palazzo Cavarretta nelle quali i consiglieri hanno anche dato il via libera allo stanziamento dei fondi per l’avvio dei cantieri di lavoro e dei cantieri di servizio, anche se questi, ad ogni modo, cominceranno soltanto nel momento in cui la Regione concederà i fondi previsti.

E poi ancora, è stato approvato il buono sociale idrico e sono state stanziate anche le somme per consentire l’assistenza ai disabili nelle scuole dell’obbligo per tutti i mesi scolastici rimanenti.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE