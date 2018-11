Alberi abbattuti e danni a un lido, i vigili del fuoco in azione a Trapani

Sono venuti giù alberi, rami e persino una grondaia pluviale per via del forte vento a Trapani che ieri mattina ha comportati grossi disagi. Per circa un’ora il lungomare Dante Alighieri è stato chiuso al transito delle autovetture e dei ciclomotori per la caduta di una grondaia e sono giunti i vigili del fuoco che sono intervenuti con l'autoscala.

In via Puglisi sono caduti due alberi, finiti rovinosamente su due auto in sosta. Nel lungomare di San Giuliano il vento ha sradicato alcune cabine di un mini lido, mentre al palazzo Ariston una tapparella in legno si è staccata, rischiando di cadere in strada.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE