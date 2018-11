Serie C, sarà Daniel Amabile l'arbitro che dirigerà Viterbese-Trapani

Si chiama Daniel Amabile della sezione AIA di Vicenza, l’arbitro che dirigerà Viterbese-Trapani, gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato in programma domenica 2 dicembre alle 14,30 presso lo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo.

Assistenti di gara sono Giuliano Parrella di Battipaglia e Giuseppe Mansi di Nocera Inferiore. Il fischietto Amabile ha già diretto i granata il 16 ottobre scorso al Massimino di Catania, gara vinta dagli etnei per 3-1. In quella occasione

il direttore di gara ammonì per due volte (Taugourdeau e Silvestri) e fermò il gioco per una doppia ammonizione nei confronti del catanese Andrea Vassallo, espulso al 92’.

Inoltre fischiò due calci di rigore, uno per parte (Evacuo per i granata al 28’ mando la palla sulla traversa mentre Lodi per gli etnei gonfiò la rete al primo minuto della ripresa). Le altre gare finora dirette nell’attuale campionato nel girone C della serie C sono Casertana-Vibonese 1-1 (29 ottobre) con 3 ammoniti e Potenza-Matera (0-0) nella quale gara alzò 4 volte il cartellino giallo. Da citare infine un Juventus-Milan Under 19 (4-3) del 28 settembre scorso.

