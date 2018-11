Trapani, c’è il via libera agli interventi: si recupera il centro «Nino Via»

Via libera ai lavori per il recupero del centro Nino Via, struttura dedicata all’eroe trapanese deceduto nel tentativo di sventare una rapina. L’immobile è stato costruito, inaugurato, abbandonato e più volte vandalizzato, oltraggiando in questo modo anche la memoria dello stesso Nino Via. Adesso, invece, arriva il via libera al recupero, con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Tranchida che ha approvato lo studio di fattibilità relativa agli interventi di ripristino e di manutenzione dell’immobile.

La spesa è di settantamila euro e permetterà di recuperare il centro venendo, poi, suddiviso tra l’ufficio provinciale del lavoro e lo stesso Comune.

«La quasi totalità del centro verrà affidato al centro provinciale per l’impiego – spiega Enzo Abbruscato, assessore comunale ai Servizi sociali –, mentre la parte restante sarà affidata ad una associazione della Pro Loco. Ritengo che per il quartiere sia importante avere al proprio interno il centro per l’impiego».

