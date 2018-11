Processione dei misteri a Trapani, abolita l’alternanza del percorso

Abolita l’alternanza dell’itinerario della Processione dei Misteri. Il corteo processionale dei Sacri Gruppi, dopo l’uscita dalla chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, percorrerà le vie del centro storico e giungerà in via Giovan Battista Fardella, all’altezza della via Marsala.

Nel 2011 era stato deciso che la Processione dovesse snodarsi ad anni alterni in due diversi percorsi e cioè: un anno solamente nel centro storico e l’anno successivo, anche in via Fardella, l’arteria urbana centrale, spaziosa e moderna, commerciale, inserita nel percorso per la prima volta nel lontano 1947. Per anni, i sostenitori dell’uno e dell’altro itinerario si sono confrontati sulle proprie opinioni.

© Riproduzione riservata

