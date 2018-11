Differenziata, ad Alcamo scout raccolgono tappi di plastica

Una serie di iniziative nel segno dell’ecologia e della solidarietà, principalmente attraverso la raccolta differenziata della plastica e il riuso creativo anche di altri materiali riciclabili. Si stanno portando avanti ad Alcamo, a cominciare da una raccolta di tappi, in favore della Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte, a cura del gruppo scout Agesci Alcamo 2, con sede nella parrocchia dei Santi Paolo e Bartolomeo.

«Raccogliamo in appositi contenitori tutti i tipi di tappi in plastica – spiega Carlo Lombardo del gruppo scout - e ci stanno aiutando in quest’attività varie aziende e scuole. Per inquinare il meno possibile e portare tutti i tappi raccolti ad una ditta specializzata, che realizzerà delle cassette in plastica da donare alla Missione di Biagio Conte. Anche le parrocchie e gli altri gruppi scout ci stanno aiutando».

