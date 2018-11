Rifiuti, parte il conto alla rovescia: a Trapani kit in distribuzione dal primo dicembre

Coloro che abitano in condomini da massimo otto inquilini dovranno andare a ritirare i kit per la raccolta differenziata nei luoghi che presto verranno indicati da Energetikambiente. Chi invece abita in uno stabile dove abitano almeno 9 inquilini dovrà attendere a casa i contenitori.

Questi i dettagli che si riferiscono all'avvio della raccolta differenziata a Trapani, al via dal primo dicembre. L’avvio della raccolta differenziata spinta porta a porta è stata al centro, soprattutto in quest’ultimo mese, di un serrato confronto tra sindaci e sindacati per le assunzioni dei lavoratori.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

