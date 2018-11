Campobello, nuovo parcheggio pubblico in via Umberto I

Un nuovo parcheggio pubblico in via Umberto I a Campobello di Mazara (nell’area retrostante la chiesa madre) e poi opere di manutenzione e completamento di alcuni tratti di marciapiede in alcune vie comunali.

È quanto sarà realizzato nei due cantieri-lavoro che il Comune ha avuto finanziato dalla Regione Siciliana.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione ha presentato i due progetti, aderendo all’avviso dello scorso 9 agosto, il 19 novembre, dando l’ok la Giunta municipale all’incartamento predisposto dagli uffici.

L’articolo completo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE