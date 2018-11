Mazara del Vallo, fissate nuove regole per la raccolta differenziata

Emanata una nuova ordinanza su modalità e procedura del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati in tutto il territorio comunale di Mazara.

Stabilite anche le nuove sanzioni pecuniarie in caso di trasgressione. L’ordinanza sottolinea che i rifiuti possono essere inseriti nei mastelli anche con sacchetto di plastica purché lo stesso sia compostabile/biodegradabile per le frazioni di Umido/Organico/Scarti di cucina e invece sia trasparente o semi trasparente nel caso di multi materiale e secco residuale.

Nessun sacchetto invece deve essere usato per il vetro. È fatto divieto assoluto di utilizzo dei sacchi neri che non consentono una sommaria ispezione del rifiuto presente all’interno. I mastelli devono essere esposti davanti la propria abitazione dalle 19 della sera prima e sino massimo alle 5 del giorno previsto di raccolta e si ribadisce che la domenica e le giornate festive il servizio non viene effettuato.

