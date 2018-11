Marsala, ampliata l’area pedonale nel centro città

Una autentica «rivoluzione» nel traffico urbano per la estensione della tradizionale area pedonale nel Centro storico marsalese.

Da sabato scorso, con provvedimento disposto dal sindaco Alberto Di Girolamo e firmato dal dirigente della Polizia Municipale, Michele Cupini, è stata allargata l’area pedonale, da sempre in vigore, con l’aggiunta di altre arterie.

Una decisione che il sindaco Di Girolamo ha motivato con il fatto che la estensione dell’isola pedonale permette di «fruire dei locali delle vie del Centro in assoluta sicurezza, agevolando così anche il transito a pedoni, disabili e visitatori, in alcune vie e in alcune ore».

