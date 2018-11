Intimidazione al capo impianto della discarica di Trapani, uomo tenta di bruciargli l'auto

Uno sconosciuto ha tentato di incendiare l'auto del geometra Mario Carta, attuale capo impianto della discarica gestita dalla partecipata Trapani Servizi. A sventare il tentativo e a mettere in fuga uno sconosciuto lo stesso Carta, accortosi di quanto stava avvenendo.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Giacomo Tranchida: «solidarietà piena - dice - e l’esortazione ad assicurare ogni qualsivoglia utile informazione all’autorità giudiziaria, atta a far luce e, non a caso aggiungo pulizia, in un comparto particolarmente sensibile ed esposto».

