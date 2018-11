Raccolta differenziata a Trapani, c’è una nuova ordinanza: doppio turno di pulizia di mattina

Cambiano ancora le modalità della raccolta differenziata a Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida, infatti, ha emanato una nuova ordinanza attraverso la quale dispone alla Trapani Servizi un doppio turno di pulizia di mattina, tre giorni a settimana, e contestualmente l’affidamento alla ditta M.D. del servizio di raccolta differenziata degli ingombranti nelle utenze non domestiche e commerciali.

Il tutto in attesa dell’avvio del servizio di raccolta porta a porta spinto che comincerà con l’entrata del nuovo anno e che sarà gestito dalla Energetikambiente.

Il porta a porta sarà sempre assicurato dalla Trapani Servizi in determinate parti della città, come disposto in precedenza, solo per l’umido e l’indifferenziato, mentre per gli ingombranti è previsto il ritiro a domicilio.

