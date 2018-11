Aeroporto di Trapani, sono soltanto tre le rotte: le offerte di Alitalia e Blu Air

Lazio, Lombardia e Piemonte: solo tre rotte nei piani delle compagnie aeree che hanno partecipato al bando di gara per l’incremento turistico dell’aeroporto di Trapani. Alitalia ha presentato delle offerte per due destinazioni: Lombardia e Lazio. L’altra compagnia che ha partecipato alla gara, la Blu Air ha presentato un’offerta per due destinazioni: Lombardia e Lazio.

La commissione di gara, presieduta da Nunzio Micieli (membri di gara Filippo Nasca, di Catania e Giuseppe Spadola, di Ragusa) ha già aggiudicato il lotto riguardante il Piemonte (300.000 euro) a Blu Air. Per le due rotte di Alitalia, invece, l’assegnazione non si è ancora conclusa.

L’offerta ha ottenuto un punteggio tecnico molto alto che, raffrontato alla migliore offerta economica, porta alla necessità di un pronunciamento del Rup. La documentazione sarà quindi trasmessa a Marsala che dovrà convalidare l’assegnazione.

