Il condominio non può vietare di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto: la sentenza a Trapani

L’assemblea di condominio non può vietare l’installazione al singolo residente di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, può solo imporre cautela. Lo ha sancito il tribunale di Trapani annullando una delibera condominiale adottata per far rimuovere un impianto fotovoltaico precedentemente installato (sentenza 337/2018, presidente Caterina Linares).

Il condomino aveva realizzato un impianto di 3 kw, di tipo individuale, che occupava 20 metri quadri su un totale di 700 metri quadri totale del terrazzo, in assenza di risposta alle sue reiterate richieste al condominio.

Il giudice ha sottolineato che «il codice civile riconosce ad ogni condomino la possibilità di installare pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare». E che «l'assemblea di condominio non può vietare l’installazione al singolo condomino di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, ma può esclusivamente imporre particolari cautele quanto tale opera influisca sulle parti comuni».

