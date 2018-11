Evade dai domiciliari per incontrare il fidanzato, arrestata a Castelvetrano

Un arresto a Castelvetrano, dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette per Maria Aurora Campanella accusata di aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari a cui era sottoposta.

Durante un servizio di controllo i militari hanno scoperto che la 20enne, accusata di aver rubato un'auto insieme al compagno il 2 novembre scorso, non si trovava in casa. Accertata l'assenza anche dalla casa del fidanzato, la giovane è stata rintracciata al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano.

Gli accertamenti medici hanno confermato come i fantomatici dolori addominali per cui si sarebbe recata in ospedale fossero solo un pretesto per allontanarsi dalla sua abitazione e incontrare il compagno. Dopo la convalida dell'arresto la donna è stata sottoposta nuovamente ai domiciliari.

