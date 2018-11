Case abusive, a Trapani 6 saranno demolite: 100 in totale gli abbattimenti

Pronte le ruspe per gli abbattimenti a Trapani dove sei case abusive saranno demolite. I proprietari delle stesse non hanno mai ottenuto le regolari autorizzazioni mentre alcuni non le hanno nemmeno richieste.

L’amministrazione comunale sta portando avanti le demolizioni che fanno parte di un elenco completo di oltre cento abbattimenti da eseguire. La zona maggiormente colpita è quella compresa tra le frazioni di Marausa e Birgi: circa 400, ma non mancano casi di abusivismo anche nel centro.

La notizia completa nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE