Aggredisce alle spalle e scippa un'anziana a Mazara del Vallo, in manette un tunisino

Aggredisce alle spalle e scippa un'anziana in pieno centro storico. Poi, dopo un tentativo di fuga, viene seguito e localizzato dai carabinieri di Mazara del Vallo tra le vie della Kasbah.

È stato arrestato un tunisino, Hassine Fathi, di 28 anni, per l'ipotesi di reato di furto con strappo. L'uomo, dopo lo scippo, si è dileguato per le vie del centro cercando di far perdere le sue tracce e spogliandosi di alcuni indumenti indossati durante il furto. Nulla da fare per lui che è stato subito dopo rintracciato dai carabinieri.

Tratto in arresto, il malvivente è stato sottoposto a giudizio direttissimo e ora si trova agli arresti domiciliari.

