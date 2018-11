Mattonelle divelte e marciapiedi sporchi, la denuncia di un'associazione trapanese

Marciapiedi con mattonelle divelte e deiezioni canine in quasi tutte le strade della città. È questa l’accusa lanciata dal circolo cittadino di Diventerà Bellissima, guidato da Vincenzo Maltese.

«È sotto gli occhi di tutti lo stato in cui versa il marciapiede che divide le due corsie di corso Piersanti Mattarella – spiega Maltese -, dove le mattonelle sono tutte divelte a causa delle radici e dei tronchi delle palme piantumate. Questo stato potrebbe causare cadute accidentali per i cittadini, in particolare per quelli più anziani. Con il passare del tempo i danni aumentano e, quindi, anche i costi che dovrà sopportare il Comune, con un aggravio per la collettività, per il ripristino dello stato dei luoghi».

Per questo motivo, quindi, Diventerà Bellissima chiede «che l'amministrazione intervenga in primo luogo a tutela della pubblica incolumità oltre che per motivi di decoro urbano».

