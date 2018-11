Ricerca dell'occupazione, apre uno sportello Cisl a Trapani

Far conoscere le regole per l’accesso al mercato del lavoro, come ad esempio quelle sulla corretta compilazione dei curricula, le informazioni su possibili agevolazioni legate alle assunzioni, sull'indennità di disoccupazione, e tanto altro, tutto per orientare in questo difficile percorso di ricerca giovani e meno giovani.

Nasce così lo "Sportello Lavoro" della Cisl Palermo Trapani che sarà inaugurato lunedì prossimo, alle 10, nella sede del sindacato a Trapani in piazza Ciaccio Montalto, 27. Interverranno il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e la responsabile dello Sportello, Daniela Di Girolamo.

«Con la grande emergenza lavoro vissuta nei nostri territori - commenta La Piana - vogliamo contribuire di più con questo servizio di orientamento che nasce in modo sperimentale a Trapani con l’obiettivo di assistere più possibile chi cerca sbocchi professionali nella preparazione dei curricula, fornire le informazioni necessarie per cogliere le opportunità anche legate alle nuove professioni, su tutte le agevolazioni approvate dai governi nazionale e regionale e come usufruirne, aiutare coloro che hanno bisogno di assistenza di natura sindacale, o anche solo necessità di comprendere le proprie competenze da mettere in risalto nella ricerca. Tutto usufruendo della consulenza offerta da tutti i nostri servizi».

